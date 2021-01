Gefeiert, nicht nur von Teamkollege Marco Friedl: Felix Agu (rechts). Foto: imago images/Nordphoto

Osnabrück/Bremen. Zum ersten Mal stand der gebürtige Osnabrücker Felix Agu in der Startelf beim SV Werder Bremen – es wurde eine perfekte Premiere. Beim 2:0-Sieg gegen den FC Augsburg avancierte der 21-Jährige Sommer-Zugang vom VfL Osnabrück mit einer Torvorlage und einem selbst erzielten Treffer zum Matchwinner - was ihm ein Lächeln ins Gesicht zauberte und auch seinen Ex-Trainer Daniel Thioune in Hamburg freute.

„Das ist doch ein Kindheitstraum von jedem, der Fußball spielt“, sagte Agu über seinen Premieren-Treffer und fügte am Tag nach seinem großen Auftritt noch mit leuchtenden Augen an: „Dass es so schnell ging, ist umso schöner.“ Es war erst se