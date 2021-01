VfL-Torwart Kühn kündigt beim HSV 90 Minuten ohne Nettigkeiten an

Will dem HSV und seinem alten Trainer Daniel Thioune nichts schenken: VfL-Torwart Philipp Kühn.

imago images/Horstmüller

Osnabrück. Das Duell mit dem Spitzenreiter? Das Wiedersehen mit Ex-Trainer Daniel Thioune, Assistent Merlin Polzin und Defensivspieler Moritz Heyer? Ein Auftritt im großen Volkspark-Stadion? Alles keine Gründe, um sich verrückt zu machen. Der VfL Osnabrück übt sich vor dem Spiel beim Zweitliga-Favoriten Hamburger SV (Montag, 20.30 Uhr) in Normalität.

„Jedes Spiel in der 2. Liga ist was Besonderes“, sagt VfL-Torwart Philipp Kühn. Aber ganz wegreden lässt sich der besondere Reiz dieser Partie dann doch nicht: Der HSV führt immerhin die Zweitliga-Tabelle an, verfügt über eine Arena, die s