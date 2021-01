Einer der emotionalsten Momente in der bisherigen Saison: Der Jubel von Christian Santos und Sebastian Kerk über das 2:0 gegen Hannover 96 - sogar vor einigen Zuschauern im Stadion. Foto: imago images/Ewert

Martin Ewert / foto2press via www.imago-images.de

Osnabrück. Anfangs überwogen die Skeptiker, die nach Jahrzehnten der enttäuschten Hoffnungen und stressenden Achterbahnfahrten nicht mehr daran glaubten – nicht an den Aufstieg 2018/19, nicht an den Klassenerhalt 2019/20 und nicht an die Entwicklung 2020/21. Doch inzwischen sagen selbst viele dieser Skeptiker: So gut stand der VfL lange nicht da. Und vor allem: auf so festen Füßen. Der VfL 4.0 – wie konnte das gelingen, wann stand der VfL zuletzt so gut da? Und: Wie fest stehen die Füße wirklich?*

Man muss 34 Jahre zurückblättern, um den VfL in einer ähnlich guten Tabellenposition in der 2. Bundesliga zu finden. 1986/87 wuchs die mit eigenen Talenten und gestandenen Profis besetzte Mannschaft in die Spitzengruppe der 2. Bundesliga. V