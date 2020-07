Osnabrück. Erleichterung und Freude bei Fans, Gremienmitgliedern und Sponsoren: Benjamin Schmedes hat dem 1. FC Nürnberg abgesagt, ohne sich auf intensive Verhandlungen einzulassen, und bleibt Sportdirektor des VfL Osnabrück.

