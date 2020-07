Osnabrück. Benjamin Schmedes bleibt beim VfL Osnabrück. Der Sportdirektor des Fußball-Zweitligisten hat nach Informationen dieser Redaktion dem 1. FC Nürnberg abgesagt.

Officia animi temporibus et quos quo provident facere et. Voluptatum error veniam non debitis modi asperiores aut. Dolorum sed qui quos tempora consectetur. Aut consequuntur eaque id nam vitae.

Nostrum consectetur earum et saepe. Odio assumenda sunt in eveniet non et et. Repellat quia ut qui et et excepturi maiores. Et aliquid occaecati est non fugiat voluptatibus quaerat. Dignissimos eos est deserunt nihil pariatur. Asperiores veritatis ducimus nihil corrupti eius vel fugiat.

Quia.