Osnabrück. Der 1. FC Nürnberg ist weiter auf der Suche nach einem Sportvorstand und Benjamin Schmedes, Sportdirektor des VfL Osnabrück, noch immer ein Kandidat. Ebenso wie der ehemalige HSV-Trainer Dieter Hecking. "Es ist noch keine Entscheidung gefallen", sagte Thomas Grethlein, der Vorsitzende des Aufsichtsrates, am Donnerstag gegenüber den "Nürnberger Nachrichten". Vieles deutet aber daraufhin, dass sie naht.

