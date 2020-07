Wenn Schmedes geht, droht dem VfL ein Tiefschlag mit Ansage

Regelmäßiger Gast beim Training: VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes.

Helmut Kemme

Osnabrück. Sie waren die treibenden Kräfte hinter den jüngsten Erfolgen des VfL: Benjamin Schmedes und Daniel Thioune. Die Rückkehr in die 2. Bundesliga, der Klassenerhalt unter schwierigen Bedingungen, das wurde in Osnabrück gefeiert und vielerorts bestaunt. Und da Erfolg bekanntlich sexy macht, wurde erst der Trainer nach Hamburg gelotst, und nun baggert der 1. FC Nürnberg an Sportdirektor Schmedes.