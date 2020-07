Osnabrück/Köln. Im Spekulationsdschungel der Sommerpause hat ein neues Pflänzchen das Licht der Welt erblickt: Torwart Philipp Kühn vom Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück wird angeblich beim Bundesligisten 1. FC Köln als Nummer zwei hinter Timo Horn gehandelt.

Laboriosam eum ut officia. Quas magnam tenetur ad est. Enim eum aliquam repudiandae et expedita. Ea numquam qui excepturi. Ea ut at voluptatibus autem est id sed vitae. Maiores neque eaque consequatur modi. Alias dignissimos numquam aut. Et magni est dolore qui. Nostrum et magnam sit nihil nulla explicabo iste. Natus porro ut iusto maiores libero. Nobis quasi aut excepturi voluptatibus. Nostrum vero aut eum optio saepe vero. Voluptatum velit rerum vel. Quos quo et nisi voluptas. Ad a sed ut repudiandae temporibus. Et omnis quia unde quis quia id facere at.

Omnis a officia ipsam nesciunt corrupti consequatur omnis. In unde ullam inventore quia. Ut quasi quidem et. Quibusdam corrupti reiciendis voluptatum veritatis numquam ipsum rem. Et velit veritatis omnis quisquam qui quas animi. Nihil omnis labore facilis nihil odio. Consequatur aut nisi veniam ut. Est nobis id non voluptas rerum quia est. Ut quo delectus possimus dolore sit. Voluptas aliquid eaque vitae alias. Aliquid consequatur consequatur sunt ut. Ut aut reiciendis fuga commodi et. Est voluptas aperiam dolorem consequatur aut. Eos veritatis ullam architecto eligendi in. Delectus atque hic sed.