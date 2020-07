Osnabrück. Der VfL Osnabrück ist auf der Suche nach einem neuen Trainer für die nächste Saison. Bisher gibt es noch keinen heißen Kandidaten, dennoch wird viel spekuliert: Neuestes Gerücht: Andreas Herzog hat Interesse.

