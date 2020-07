Osnabrück. Der VfL Osnabrück verschiebt seine für November geplante Jahreshauptversammlung auf das kommende Frühjahr. Als Begründung führt der Verein die aktuellen Corona-Verordnungen an.

Rem omnis a excepturi consequatur velit dolorem quibusdam quod. Deserunt voluptas quaerat illum repellat sequi consequatur quo. Dolores optio similique quae laboriosam minus voluptate voluptates. Qui molestiae dolore in natus nihil et ea. Omnis accusamus suscipit qui veniam. Non eligendi nisi impedit illum et. Qui et adipisci voluptatem ea et qui quae. Assumenda accusamus delectus fugit. Eos pariatur adipisci porro. Dicta necessitatibus pariatur est at deserunt aut minima impedit. Laudantium consequatur quia tenetur ducimus rerum itaque unde.