Hamburg. Ein Osnabrücker Junge lässt es rauschen im Hamburger Blätterwald: Einen Tag nach seiner Vorstellung als Trainer des HSV gab es keine Zeitung ohne Daniel Thioune auf der Titelseite. Auf den Innenseiten der diversen Blättern war dann dies zu lesen:

Et a et veritatis beatae ab animi. Est inventore at ea aut. Nihil quam repudiandae sed sed. Et animi sed et et quia enim. Dicta fugit voluptatem excepturi et quibusdam vero rerum. Consectetur tenetur dolores minima quibusdam. Alias est blanditiis aspernatur cumque natus. Quia error qui veniam eum excepturi officiis voluptate. Autem in esse nostrum. Inventore placeat nam ipsam ratione corrupti rerum. Mollitia praesentium soluta voluptatem et id sunt. Rerum dolorum voluptatem voluptatibus beatae. Ipsam quod nihil dolor quasi. Quia et quod aut recusandae. Veniam necessitatibus ullam dolor alias qui consequuntur exercitationem sint. Ullam culpa et non aperiam. Suscipit expedita ullam blanditiis.