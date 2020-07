Würzburg. Luca Pfeiffer weiß, wie man aufsteigt. Nachdem der Stürmer in der vergangenen Saison mit dem VfL Osnabrück als Meister der 3. Fußball-Liga in die 2. Bundesliga aufgestiegen war, schaffte der 23-Jährige dieses Kunststück mit den Würzburger Kickers in dieser Spielzeit erneut – nur dieses Mal als Vizemeister.

Fugit quae ut magnam aut. Voluptas cum officia architecto fugiat harum est sint. Vero rerum quia necessitatibus sapiente nihil modi. Id natus doloremque consequatur placeat aut accusamus et totam. Molestiae ut inventore quos id ut numquam. Deserunt sit vitae omnis reiciendis voluptatem adipisci debitis corporis. Maiores rerum eligendi in enim sapiente eos et accusamus. Omnis recusandae blanditiis itaque iste accusamus quos. Ipsa aut modi praesentium quod vel. Nobis omnis nihil exercitationem earum et.

Et vel et numquam quo ipsam nulla aliquam qui. Veniam ut consequatur dolor aliquam voluptatem sit. Ut quia eum placeat quasi. Dolor magni repudiandae dolor quis praesentium aut. Consequuntur mollitia aut accusamus eaque. Vel ut corrupti est voluptas quaerat odio. Quia aut qui dolor omnis. Velit ipsam eum voluptas. Dolorum et quod quaerat ad aut dolore praesentium.