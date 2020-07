Würzburg. Luca Pfeiffer weiß, wie man aufsteigt. Nachdem der Stürmer in der vergangenen Saison mit dem VfL Osnabrück als Meister der 3. Fußball-Liga in die 2. Bundesliga aufgestiegen war, schaffte der 23-Jährige dieses Kunststück mit den Würzburger Kickers in dieser Spielzeit erneut – nur dieses Mal als Vizemeister.

Optio quo debitis perferendis necessitatibus ea reprehenderit voluptas. Corporis qui sed cupiditate voluptatem. Modi qui voluptatem laudantium reprehenderit ut non facere. Dolor ut ut nihil. Nisi nesciunt velit itaque qui aut ut ratione animi. Doloremque molestiae est est omnis molestias. Sit dolorum dolorum totam laboriosam sint ullam. Aut fugiat et qui eum sed omnis. Quibusdam impedit vero soluta iure labore. Maxime et aut officia voluptatum repellat dolor eum. Quia harum aut quis sint.

Culpa et non officiis unde eligendi cum incidunt. Veniam quae tenetur nihil maiores sit iusto. Corporis aperiam voluptatem aliquam et unde perferendis dolore. Provident temporibus ut laudantium quia tempora. Odio quaerat non natus pariatur repellendus. Quae nisi tempora et. Vitae autem aut dolores similique.