Braunschweig. Seit 2014 spielt Niko Kijewski bei Eintracht Braunschweig. Mit den Löwen hat der ehemalige Jugendspieler des VfL Osnabrück schon einiges erlebt. Nach dem Abstieg 2018 aus der 2. Fußball-Bundesliga in die 3. Liga schaffte Braunschweig nach einer Horrorsaison erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt. Nun kehrt der Linksverteidiger mit der Eintracht zurück ins Unterhaus der Bundesliga.

