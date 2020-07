Der letzte Auftritt für den VfL Osnabrück: Felix Agu (links), hier im letzten Saisonspiel in Dresden, steht seit Anfang Juli beim SV Werder Bremen unter Vertrag.

dpa/Robert Michael

Osnabrück. Am Montag verabschiedete sich Felix Agu vom VfL Osnabrück, am Mittwoch wurde er zum Medizincheck in Bremen vorstellig und an diesem Donnerstag muss er Werder gleich die Daumen drücken in der Relegation gegen Heidenheim – damit die Grün-Weißen auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga spielen und sich für Agu ein Kindheitstraum erfüllen könnte.