Daumen hoch für Daniel Thioune und den VfL, die in der 2. Bundesliga bleiben.

dpa/Stefan Puchner

Osnabrück. Eigentlich ist Daniel Thioune urlaubsreif. Doch während seine Spieler Ferien haben, hat der Trainer des VfL Osnabrück noch einiges auf dem Zettel. Was, das verrät er in der neuesten Folge des NOZ-Podcasts „Brückengeflüster“. Dort wirft Thioune auch einen ausführlichen Blick zurück auf eine erfolgreiche Saison in der 2. Bundesliga. Er spricht unter anderem über Tränen bei Agus Abschied, Zweifel und tolle Momente, seine Zukunftspläne und schlaflose Nächte. Die wichtigsten Aussagen lesen Sie hier. Das sagt Thioune über...