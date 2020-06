Dresden. Vor dem letzten Saisonspiel bei Dynamo Dresden (2:2) hatte sich Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück von zehn Spielern verabschiedet angesichts auslaufender Verträge. Ein Abschied, der aber mit dem Zusatz "aktueller Stand" versehen worden ist. Bei zwei Spielern ist das Ende der Zusammenarbeit offenbar noch nicht definitiv.

