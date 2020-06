Tausende Dynamofans feiern ihre Mannschaft nach dem Ende des Spiels SG Dynamo Dresden - VfL Osnabrück. Foto: imago images/Hetzschold

Dennis Hetzschold via www.imago-images.de

Dresden. Schon in den letzten Tagen waren die Fußballer der SG Dynamo Dresden gefeiert worden - trotz der Tatsache, dass sie als Spätstarter in den Corona-Sonderspielbetrieb den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga nicht mehr realisieren konnten. Nach der Partie gegen Osnabrück verabschiedeten tausende Dynamo-Fans ihr team in die 3. Liga.