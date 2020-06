Dresden. Das 2:2 des VfL Osnabrück bei Dynamo Dresden stand auch im Zeichen der Torhüter: Nils Körber stand erstmals wieder zwischen den Pfosten - und Laurenz Beckemeyer feierte kurz vor Schluss sein Zweitliga-Debüt. Freude herrschte auch bei Felix Agu.

