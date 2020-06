Dresden. Es wurde nichts mit dem Sprung auf Platz elf und der besten Platzierung in der 2. Bundesliga seit 1987/88, aber der VfL Osnabrück zeigte im Saisonfinale noch einmal Kämpfer-Qualität: Nach einem 0:2-Rückstand machte die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune bei Dynamo Dresden durch schöne Tore von Anas Ouahim und Niklas Schmidt in der Schlussviertelstunde noch ein versöhnliches 2:2.

