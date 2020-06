Osnabrück. Sein Dialekt verrät ihn noch – und er wird es vermutlich auch immer tun. Da kann Ulrich Taffertshofer noch so lange im Norden wohnen. Vorerst bleibt der „Sheriff“ erst einmal ein weiteres Jahr in der Stadt. Der Mittelfeldspieler und der VfL Osnabrück haben den Vertrag bis 2021 verlängert.

