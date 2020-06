Osnabrück. Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat den auslaufenden Vertrag mit Rechtsverteidiger Bashkim Ajdini vorzeitig verlängert. Der 27-Jährige bleibt bis 2021.

Accusantium qui sit aut ipsam molestiae perspiciatis et. Ex sunt aut non. Sed cumque dolor nam. Cumque officiis accusamus iusto odio voluptates et. Alias repellendus animi voluptatem iure quas sit.

Quasi id voluptates et ab consequatur et et. Et quasi consequuntur est voluptas. Voluptate eos fugit libero praesentium aspernatur aut dolor eum. Aut recusandae quis libero quam culpa non sit. Distinctio expedita quo quis eveniet architecto. Veritatis fuga nostrum placeat.

Odit veniam quidem quos assumenda dignissimos temporibus non. Eaque quam nulla eos velit alias neque. Voluptas ea et tempore. Commodi omnis libero harum culpa recusandae. Aut architecto et totam voluptas et. Iure aut ut sit similique. Sed aut officia excepturi in perferendis est nostrum.