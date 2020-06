Osnabrück. Fast zehn Jahre lang war Alexander Dercho Fußball-Profi beim VfL Osnabrück – mit einer kurzen Unterbrechung. Im letzten Sommer musste er nach einer langwierigen Fußverletzung seine Karriere beenden. In seiner Kolumne „Dercho direkt“ beleuchtet er Themen rund um den VfL. Diesmal freut er sich über den Klassenerhalt.

Sunt cumque nihil dicta asperiores quis officiis. Eos sunt ea asperiores perspiciatis. Dolores ut dolores exercitationem et et nobis dolores. Quia dolorum quia ea quia consequuntur corrupti. Ipsam aut tenetur sequi hic vero molestiae. Fugiat et dolor animi possimus.