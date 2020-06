Osnabrück. Am Sonntag schaffte der VfL Osnabrück mit einem 4:1 gegen Holstein Kiel den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga. Unser Fotograf hat festgehalten, wie die Fans ihrem Verein gratulierten.

