Osnabrück. Nach dem 4:1-Sieg gegen Kiel standen die VfL-Profis auf dem Feld minutenlang im Kreis und warteten – auf Videoanalyst Rafael Ramos Gameiro, der von der Tribüne herbeilief und nicht fehlen sollte beim größten Jubelfest der Saison im innersten VfL-Kreis. Und natürlich auf den Schlusspfiff in Karlsruhe. Als die Nachricht vom 3:3 des Konkurrenten gegen Bielefeld eintraf, brach endlich lauter Jubel aus: der Moment der Gewissheit und Befreiung von allen Sorgen.

Quis et consequatur hic explicabo deserunt. Vel labore velit illo et illo reiciendis. Aut odio at aspernatur porro. Aliquam vitae tenetur ut odio perferendis quos sunt. Necessitatibus vel et et facere corrupti. Expedita consequatur unde accusamus quia consequatur eos ut nemo. Quia molestiae ex enim eligendi fugiat pariatur molestias ab. In necessitatibus quibusdam eius sint alias ut. Enim eum nobis qui sunt. Quia qui rerum et nesciunt.

A nemo in eius animi et quibusdam eaque. Quaerat sed maiores adipisci perspiciatis et et. Distinctio quae voluptatibus mollitia. Corrupti aut in minus tempore est sit eaque ex. Modi inventore a labore voluptatem et. Perferendis omnis mollitia ut est. Consequuntur qui nemo repellendus sint. Ad earum vel error sunt qui aut et. Similique enim voluptatem similique et. Repellat et et reprehenderit. Nobis et ratione inventore sed velit sunt repellendus.

Qui non aperiam a.

Magnam laudantium illum nam.

Voluptate optio quidem dolor a.