Kiel . Donnerstagabend, 20.26 Uhr: Holstein Kiel kann die Fußball-Saison 2019/20 abhaken. Mit dem 2:0 gegen den Tabellenletzten Dynamo Dresden nach Toren von Emmanuel Iyoha (45.+1) und Lion Lauberbach (80.) haben sich die Störche ihr viertes Jahr in der 2. Bundesliga gesichert. Dresden kann den VfL Osnabrück damit nicht mehr erreichen und maximal noch den Relegationsplatz schaffen – Kiel kann dagegen beim Auftritt in Osnabrück am Sonntag (15.30 Uhr) locker aufspielen.

