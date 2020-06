Osnabrück. 342 verbliebene Kreditgeber der 2014 gestarteten Crowdfunding-Aktion schreibt der VfL Osnabrück in diesen Tagen an: Sie können sich ihr Darlehn mitsamt der drei Prozent Zinsen auszahlen lassen oder ihr Geld weiter beim Fußball-Zweitligisten stehen lassen.

