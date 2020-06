Osnabrück. Der VfL Osnabrück und Florian Fulland haben eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart: Der 35-jährige A-Jugend-Trainer, der aktuell seinen Fußballlehrer–Lehrgang beginnt, unterschrieb beim Fußball-Zweitligisten einen Vertrag bis Sommer 2023.

