Mit aller Macht stemmte sich der VfL - hier mit Philipp Kühn, Marc Heider und Lukas Gugganig - HSV entgegen. Wie geht es nun weiter im Abstiegskampf? Foto: Claus Bergmann

Claus Bergmann

Hamburg . Was das 1:1 desVfL Osnabrück beim Hamburger SV in der Tabelle wert ist, lässt sich noch nicht genau sagen. Wo der VfL zwei Spieltage vor Saisonschluss steht und was er an Punkten zum Klassenerhalt braucht, lässt sich errechnen, wenn der Karlsruher SC (an diesem Mittwoch in Regensburg) und Dynamo Dresden (an diesem Donnerstag in Kiel) ebenfalls 32 Spiele auf dem Konto haben.