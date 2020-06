Kiel. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat Ahmet Arslan vom Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck verpflichtet. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler, der zwischen 2016 und 2018 für den VfL Osnabrück in der 3. Liga aufgelaufen war, habe einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 erhalten, teilten die Kieler am Montag mit.

