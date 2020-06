Bochum. Wenn sich eine Mannschaft nach der Corona-Pause als großer Gewinner bezeichnen darf, dann is t das der VfL Bochum. Seit Wiederaufnahme der Rückrunde ist das Team von Trainer Thomas Reis unbesiegt und hat in diesen fünf Partien erst ein Gegentor kassiert. Insgesamt stehen aktuell sogar acht Spiele in Serie ohne Niederlage in der Statistik. Aber das reicht den Bochumern noch nicht: „Wir haben keine gute Saison gespielt“, gibt Reis ehrlich zu, „deshalb wollen die Mannschaft und ich bis zum Ende dieser Spielzeit noch mehr herausholen.“

