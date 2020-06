Moritz Heyer (l.) und Ulrich Taffertshofer sind zu Gast im Brückengeflüster.

Fotos: osnapix / Titgemeyer, Grafik: NOZ

Osnabrück. Sie gehören zu den Arbeitstieren beim VfL Osnabrück: Moritz Heyer und Ulrich Taffertshofer haben in der laufenden Saison nahezu jedes Spiel bestritten. Was bis zu einem erfolgreichen Saisonabschluss jetzt noch nötig ist, und warum sie sich danach auf einen Kneipenbesuch freuen, berichten die beiden in dieser Folge des Brückengeflüsters.