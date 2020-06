So coachen Daniel Thioune und sein heimlicher Assistent den VfL Osnabrück

Viel mehr als nur Emotion: Daniel Thioune kann das Coaching gerade in den leeren Stadien des Corona-Kicks noch besser einsetzen. Foto: Tom Weller/dpa-Pool/dpa

Tom Weller/dpa

Stuttgart . Es ist wahrscheinlich der einzige Vorteil von Geisterspielen: In den leeren Stadien lässt sich sehr genau hören und mitverfolgen, was Spieler sich zurufen und wie Trainer das Coaching einsetzen. Beim 0:0 des VfL Osnabrück in Stuttgart lohnte sich dieser freundliche Lauschangriff ganz besonders.