Stuttgart. Der VfL Osnabrück ist in dieser Saison der Angstgegner des VfB Stuttgart: Mit vier Punkten und ohne Gegentor überstand der Aufsteiger die beiden Duelle mit dem Bundesliga-Absteiger.

