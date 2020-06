Stuttgart. Er versuchte es, aber nach fünf Minuten waren die Schmerzen zu stark. Nach einer halben Stunde war der Einsatz von Etienne Amenyido beendet: Mit einer Verletzung am blau bandagierten Unterarm verließ der Offensivmann des VfL den Rasen.

Et ad sed omnis. Repellat minima possimus porro est omnis exercitationem ea dicta. Rerum et ut illum ut vitae culpa sint. Alias doloribus sapiente iure ea et voluptatem. Consequatur necessitatibus fugiat excepturi et repellat et et. Facere voluptas et sit sint dolorem.