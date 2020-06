Osnabrück. Wenn der VfL Osnabrück am Sonntag (13.30 Uhr) in der 2. Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart antritt, kann man etwas hochgestochen von historischen Dimensionen sprechen. Noch nie hat der VfL ein Ligaspiel in Stuttgart bei der ersten Mannschaft des VfB absolviert.

