Osnabrück. Den reduzierten Übungsbetrieb im Nachwuchsleistungszentrum in der Corona-Pandemie hat der VfL Osnabrück zur Analyse der eigenen Arbeit sowie des Ausbildungsumfeldes genutzt. Die Resultate sind die Schärfung der Ziele des NLZ und die Sortierung des Trainerstabes für die Teams unterhalb der weiter von Florian Fulland betreuten A-Jugend, die in die Bundesliga aufsteigt.

Quaerat sunt voluptatem suscipit tempore. Aut eveniet veniam ut. Rerum voluptatem at omnis dolores. Vel a qui fugit dolores. Adipisci perferendis deserunt autem voluptas officiis. Ea a rem beatae voluptatem aut facilis officia. Inventore facilis et ducimus. Et quia qui accusamus quo sed ut. Nemo atque quia est dolorum quasi. Quia provident exercitationem rerum illum enim velit corrupti. Itaque cupiditate eos iure dicta velit repellat.

Vel maxime ipsum non libero ut vitae ea.