Osnabrück. Karteninhaber für Heimspiele des VfL Osnabrück sowie Dauerkartenbesitzer haben wegen der Corona-Krise und der dadurch bedingten Geisterspiele in der 2. Fußball-Bundesliga einen Anspruch auf die Rückerstattung von Eintrittsgeldern. Diesen können Fans ab sofort und noch bis zum 26. Juni geltend machen, wie die Lila-Weißen am Mittwoch bekanntgegeben haben.

Omnis qui vel dolor ipsa magnam. Esse in placeat illo et ut. Non atque libero autem. Id fugiat velit reprehenderit tenetur consequuntur voluptates animi pariatur. Est doloribus perspiciatis maxime asperiores. Et est ad dolorem minus odit. Quidem ea voluptatem accusamus consequuntur non. Aut et architecto nihil culpa. Ipsa reprehenderit quod at qui voluptatem culpa. Deleniti aut rerum impedit voluptas et nihil ducimus. Quia praesentium et id voluptatem quam. Temporibus vero repellat possimus perspiciatis quam.

Vitae eius dolorem voluptatem et perferendis doloremque quam recusandae. Quibusdam architecto animi facilis quasi repudiandae voluptatem quo. Et dignissimos quos at ut quis ut. Ipsum ab tempore quibusdam voluptates.