Osnabrück. Mittelfeldspieler Ulrich Taffertshofer vom VfL Osnabrück hat sich beim 2:2 gegen den SSV Jahn Regensburg in der 2. Fußball-Bundesliga das Nasenbein angebrochen, soll aber mit einer Gesichtsmaske trainieren können und dürfte damit auch am Sonntag (13.30 Uhr) beim VfB Stuttgart eine Option für Trainer Daniel Thioune sein. Hinter dem Einsatz von Stürmer Assan Ceesay steht ein Fragezeichen.

