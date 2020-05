Live beim Geisterspiel: Anwohner der Bremer Straße können die Partien im Stadion an der Bremer Brücke von ihrem Balkon aus verfolgen.

F. Flohre

Osnabrück. An diesem Freitag steht das zweite Geisterspiel des VfL Osnabrück an der Bremer Brücke an. Zuschauer sind bei der Zweitliga-Partie gegen Jahn Regensburg nicht erlaubt - und doch können einige Fans das Spiel verfolgen. Der Fotograf Fabian Flohre weiß das, schließlich hat er selbst einmal an der Bremer Brücke gewohnt. Das 2:4 gegen Hannover 96 hat er bei seinem ehemaligen Vermieter verfolgt. Das sind seine Eindrücke: