Osnabrück. Am Dienstagabend spielt der VfL Osnabrück gegen Greuther Fürth. Das Brückengeflüster wird deshalb verschoben – aber die Fans dürfen sich jetzt schon darauf freuen, einige alte Bekannte wiederzuhören.

Wenn die Mannschaft des VfL Osnabrück am Dienstagabend gegen Greuther Fürth aufläuft, haben die Fans natürlich anders zu tun, als sich einen Podcast anzuhören. Deshalb erscheint das Brückengeflüster in dieser Woche erst am Mittwoch – auch um das Spielergebnis besprechen zu können.

Vier Männer, die es wissen müssen

Doch egal, wie es ausgeht: Der drohende Abstiegskampf wird Thema der neuen Folge sein. Zu Gast sind vier Männer, die sich bestens damit auskennen:

Manager Lothar Gans sowie die Spieler Thomas Reichenberger, Jan Schanda und Andreas Schäfer berichten aus der Saison 2007/08, als der VfL den Klassenerhalt schaffte. Zur Erinnerung: Fünf Mal ist der VfL Osnabrück seit 2000 in die 2. Bundesliga aufgestiegen, dreimal ging es sofort wieder abwärts.



Tipps für die Spieler von heute

Und es gibt einiges zu erzählen: vom Saisonstart gegen den SC Freiburg bis zum großen Finale gegen Kickers Offenbach. Welche Tipps haben die Stars von damals für die Spieler von heute? Das ist das Thema im Brückengeflüster.



Die neue Folge steht am Mittwochabend ab 18 Uhr auf noz.de, bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts und Google Podcast zum Abruf bereit.