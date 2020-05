Osnabrück. Drei Spiele innerhalb von sieben Tagen – Zeit, etwas mit den Kräften hauszuhalten? „Auf keinen Fall“, sagt VfL Trainer Daniel Thioune und bemüht vor der Auswärtspartie bei der Spvg. Greuther Fürth an diesem Dienstag (18.30 Uhr) einen Ausdruck aus der Pokersprache: „Wir gehen All In!“

