Die Nordtribüne als Potemkinsches Dorf: Mit 80 Großfotos wurde im Frühjahr 2008 vor der abgerissenen Nordtribüne ein optischer Ersatz aufgebaut. Auch diese Aktion war ein Mosaikstein des Klassenerhalts.

Osnabrück. Am Samstag empfängt der VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga Hannover 96. Es ist das erste Geisterspiel an der Bremer Brücke. Dennoch setzt Trainer Daniel Thioune einen Sieg zum Ziel.