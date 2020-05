Osnabrück. Gibt es Absteiger aus der 2. Fußball-Bundesliga auch dann, wenn der nun anlaufende Restsaison-Notbetrieb durch Folgen der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen werden muss? Diese Frage war nicht nur für den VfL Osnabrück zentral bei der virtuellen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) am Donnerstag. VfL-Geschäftsführer Jürgen Wehlend ist klar, dass dieser ungeklärte Punkt weiter für Zündstoff sorgen wird – über das Auftaktspiel des VfL bei Arminia Bielefeld am Sonntag (13.30 Uhr) hinaus.

