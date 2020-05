Lotte. Die Sportfreunde Lotte und Keeper Jhonny Peitzmeier haben den am Saisonende auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Das teilte der Fußball-Regionalligist am Donnerstag mit.

