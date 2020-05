Osnabrück. Eine Studie der Unternehmensberatung Odgers Berndtson und der Handelshochschule Leipzig (HHL) zu den Finanzen der Fußball-Bundesligisten hat beim VfL Osnabrück für Wirbel gesorgt: Demnach gehören die Lila-Weißen zu drei Erst- und drei Zweitligisten, die in der Corona-Krise als akut existenzbedroht gelten. VfL-Geschäftsführer Jürgen Wehlend widerspricht: Der Befund sei falsch und die Methodik der Studie mit großen Fragezeichen zu versehen.

