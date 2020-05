Daniel Thioune spricht im Brückengeflüster über die Vorbereitung des VfL Osnabrück auf das Spiel gegen Arminia Bielefeld.

Archivfoto: Gert Westdörp, Grafik: NOZ

Osnabrück. Am Sonntag ist es soweit: Der VfL Osnabrück beendet seine Corona-Pause und greift mit der Partie gegen Arminia Bielefeld wieder in das Geschehen der 2. Fußball-Bundesliga ein. Wie die Vorbereitungen auf das Spiel in der Quarantäne aussehen, darüber berichtet Cheftrainer Daniel Thioune in dieser Folge des Brückengeflüsters.