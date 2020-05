Osnabrück. Der VfL Osnabrück befindet sich seit heute in Quarantäne. Vor dem Neustart der Bundesliga-Saison am kommenden Wochenende müssen alle Vereine sich sieben Tage abschotten. Der VfL wählte hierfür das Remarque-Hotel in Osnabrück.

