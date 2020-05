Osnabrück . Auf diesen Moment hatten sie alle gewartet: Nach Einzeltraining im Home-Office und Üben in Kleingruppen mit zahlreichen Einschränkungen nun wieder: Wettkampf und Zweikampf, Laufduelle und Strafraumgedränge. Der VfL Osnabrück ist – eine gute Woche vor dem ersten Punktspiel am 17. Mai (Sonntag, 13.30 Uhr) bei Arminia Bielefeld – wieder im Mannschaftstraining.

