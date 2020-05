Osnabrück. Fast exakt zwei Monate, nachdem die Saison im Profifußball unterbrochen wurde, nimmt der VfL erneut Kurs Richtung Bielefeld. Am Sonntag, 17. Mai, um 13.30 Uhr startet die Saison für die Osnabrücker Zweitliga-Fußballer mit dem Derby bei der Arminia. Zuvor muss das Team eine Woche in Quarantäne. Das beschloss die Deutsche Fußball-Liga (DFL).

